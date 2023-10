Ansia tra adolescenti: quando può nascondere disturbi mentali

L’ansia tra gli adolescenti può essere più complessa di quanto sembri a prima vista e potrebbe essere il sintomo di un malessere mentale sottostante. Molte volte, i segni di ansia includono isolamento, irritabilità e difficoltà nel gestire le relazioni e il ritiro sociale, ma questi sintomi potrebbero nascondere un disagio più profondo. È importante prestare attenzione a questi segnali e considerare l’aiuto di uno specialista, poiché l’ansia può compromettere la vita quotidiana degli adolescenti e potrebbe essere indicativa di altri problemi.

L’abuso di sostanze, come la cannabis, è un fattore che può contribuire significativamente all’ansia tra i giovani. L’uso frequente di cannabis tra gli adolescenti, che ormai è diffuso nel 40% dei giovani, può causare disturbi mentali, tra cui la sindrome amotivazionale. Questa sindrome può essere confusa con la fobia sociale poiché i giovani possono mostrare una perdita di interesse per le attività, scadimento delle performance scolastiche e il ritiro da attività sportive.

L’ansia può anche essere legata a disturbi del neurosviluppo. Ad esempio, i giovani con sindrome di Asperger, che è un disturbo dello spettro autistico, possono manifestare ansia poiché sono esposti costantemente a stimoli che non riescono a gestire. Inoltre, l’agitazione potrebbe essere confusa con l’ansia in coloro che soffrono di deficit di attenzione e iperattività.

Per gli adolescenti, la disregolazione emotivo-affettiva è particolarmente problematica, poiché si tratta dell’incapacità di gestire adeguatamente le proprie emozioni e comportamenti. Questo squilibrio emotivo può manifestarsi sotto forma di disturbi d’ansia, come fobie e ansia sociale, specialmente se gli adolescenti cercano di nascondere il loro disagio.

In alcuni casi, il malessere interiore può portare all’abuso di sostanze, come alcol e droghe, o a disturbi del comportamento alimentare. Altri giovani possono manifestare comportamenti violenti o aggressivi. Questi disturbi d’ansia e disagi emotivi possono essere tutti collegati, poiché spesso gli adolescenti hanno difficoltà a gestire le proprie emozioni e a mantenere una coesione interna.

È importante riconoscere la complessità dell’ansia tra gli adolescenti e cercare un aiuto specializzato quando i sintomi sono persistenti, gravi o associati ad altri segni di disagio. Il supporto psicoterapeutico può essere essenziale non solo per gli adolescenti ma anche per i genitori, che spesso necessitano di orientamento per affrontare queste sfide complesse. La comprensione e il trattamento adeguato possono contribuire a migliorare la salute mentale e il benessere degli adolescenti.