Marvel Studios: annunciati quattro film in uscita nel 2024

I Marvel Studios, tramite la Disney, hanno fissato l’uscita di quattro nuovi film per il 2024, con date fissate per il 16 febbraio, 3 maggio, 26 luglio e 8 novembre. A precedere questi lungometraggi ci sarà nel 2023 la distribuzione di Guardiani della Galassia vol.3, in aggiunta ad altri tre film ancora senza titolo.

Ma quali potrebbero essere questi quattro film dei Marvel Studios in uscita nel 2024? Si sa che Fantastic Four di Jon Watts è già stato annunciato, e che quindi potrebbe essere compreso tra le uscite del 2023. Deadpool 3 avrà una distribuzione stabilita per il 2023, o potrebbe rientrare in quella del 2024. E poi c’è Blade, che Kevin Feige ha dichiarato farà parte della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe, e che quindi potrebbe essere uno dei film in lista per il 2024.

Tra gli altri lungometraggi in programmazione c’è anche il film su Captain America con Anthony Mackie, ed uno con gli X-Men. Perciò di lungometraggi in programmazione ce ne sono diversi, ora resta da capire come verranno collocate le varie pedine.

Ciò che è certo è che i prossimi film Marvel in uscita saranno Eternals che arriverà al cinema il 5 novembre, e Spider-Man: No Way Home, programmato per il 17 dicembre.