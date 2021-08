Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn spiega perché è un film per famiglie

Ci eravamo già imbattuti in dichiarazioni collaterali sul rating dei suoi film, ma ora James Gunn rincara la dose andando nello specifico, parlando in particolare di Guardiani della Galassia Vol.3 e… non solo.

Mentre Guardiani è stato (e sarà, anche col terzo episodio) un film PG-13, The Suicide Squad è stato un Rating-R. Quale di questi due target è più nelle corde del cineasta americano?

Penso che potrei assolutamente fare quel che richiedere la storia. Non farei mai un Guardiani della Galassia R-rated. Non è quel che è. È per famiglie, piace anche agli anziani. È più come una fiaba, completamente. Suicide Squad è qualcosa di davvero differente da questo, e la posta in gioco è diversa. Ma se facessi un film di Shazam (e non sto dicendo che farò un film di Shazam) non penso sarebbe R-rated, allo stesso modo. Penso che se lo facessi sarebbe un PG-13. Se facessi Deadpool, sarebbe Rated R.

Intendo dire che dipende dal progetto. Penso sia tutto diverso e il pubblico a cui ti rivolgi è diverso. E io amo i film per famiglie, così come quelli vietati ai minori. Non ho alcun problema con entrambe le cose.