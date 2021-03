Zazie Beetz non sa ancora se tornerà a vestire i panni di Domino, il mutante Neena Thurman, in Deadpool 3. Ecco le sue parole in merito al film con Ryan Reynold.

Zazie Beetz non sa ancora se tornerà a vestire i panni di Domino in Deadpool 3. Nel secondo film dedicato al personaggio l’attrice è il mutante Neena Thurman/Domino. Un personaggio di rilievo, che ci aspettiamo di vedere anche nel prossimo film. Eppure, dopo che Disney ha acquisito la Fox, sembra incerta la presenza di Zazie Beetz nel cast.

Questo accordo commerciale prevedeva l’acquisizione dei diritti di Deadpool e dei suoi personaggi secondari da parte dei Marvel Studios e i fan hanno tenuto che Deadpool 3 non sarebbe mai diventato una realtà. Kevin Feige però ha confermato che il terzo film arriverà e che sarà classificato come R. Aggiungiamoci pure che sarà ambientato nell’MCU e i dubbi svaniscono, anche se, proprio per quest’ultimo motivo, non è chiaro quale sarà il destino degli altri personaggi della storia.

Durante un’intervista con Collider, Zazie Beetz ha affermato che il piano originale per il franchise era il ritorno di Domino in Deadpool 3, ma ancora non ha ricevuto chiamate o proposte da Kevin Feige o dai Marvel Studios:

No, non ho sentito parlare del ritorno di Domino. Mi piacerebbe riprendere in mano il ruolo. Non ho avuto conversazioni specifiche al riguardo, ma mi interessa prenderne parte. Non solo mi piacerebbe far rivivere il ruolo, ma anche trovare un modo per realizzare un film dedicato al personaggio di Domino o qualcosa del genere. Vedremo cosa succederà, ma non ho avuto conversazioni personali in merito.

Ricordiamo che Deadpool vede come protagonista assoluto Ryan Reynolds nelle vesti del Mercenario Chiacchierone.

