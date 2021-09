Blade: il film reboot renderà omaggio alla trilogia di Wesley Snipes

Qualche tempo fa è stato scelto il regista del nuovo film di Blade che sarà Bassam Tariq, per un lungometraggio reboot che inserirà il personaggio all’interno del Marvel Cinematic Universe, ed è stato lo stesso Tariq a dichiarare che il film renderà omaggio alla trilogia cinematografica con Wesley Snipes.

Queste sono le sue parole:

Ciò che è entusiasma del nuovo film che andremo a fare è il fatto che non c’è un canone di Blade, così come succede leggendo i fumetti e tutto il resto. Il fatto che lui diventi un diurno è l’unica cosa che è già stabilita, e poi non possiamo togliere via tutto ciò che ha fatto Wesley Snipes, perché ha dato il via a tutto. Un uomo di colore ha creato l’universo che conosciamo, e questa è la verità. Per me lavorare con una persona di talento come Mahershala Ali, e come lo sceneggiatore Stacy Osei-Kuffour, è un vero onore. Sono dei veri talenti.