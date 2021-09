Elon Musk ai dipendenti: “entrate in modalità super hardcore, dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi”

Tesla ha invitato i suoi dipendenti a dare il massimo ed entrare in quella che l’azienda chiama “modalità super hardcore“. Il motivo? La casa automobilistica vuole raggiungere gli obiettivi che si è data per il terzo trimestre fiscale del 2021 e questo – stando ad una email inviata al personale – sarebbe possibile solo se tutti lavorano al meglio delle loro capacità.

La email inviata ai dipendenti è firmata dal CEO e fondatore di Tesla Elon Musk. “Siamo nell’onda verde più importante della storia di Tesla”, ha detto riferendosi agli ottimi risultati finanziari ottenuti nell’ultimo anno e mezzo e ai record di consegne infranti recentemente. “La domanda per le auto Tesla è straordinariamente alta in questo momento, ma, come il resto dell’industria, anche la nostra azienda è stata colpita dalla crisi dei chip e dall’assenza di molti componenti”. Da qui l’esigenza di entrare «in modalità super hardcore» in modo da poter raggiungere «risultati decenti durante questo trimestre».

Elon Musk, ricorda l’agenzia Reuters, non è nuovo ad email di questo tipo. Il CEO invia frequentemente comunicazioni ai suoi dipendenti verso la fine di ogni trimestre, in modo da spingerne la produttività.