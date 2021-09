Color OS 12 è vicino: OPPO conferma l’uscita a settembre

Non è passato molto da quando per errore l’assistente vocale di OPPO aveva fornito informazioni relative al nuovo Color OS 12, fra cui anche una possibile data d’uscita dell’OS in questione e di Android 12, come abbiamo avuto comodo di spiegarvi nell’articolo a cui potete accedere semplicemente seguendo questo link. Nonostante la compagnia non abbia ancora fornito tutti i dettagli in merito a quello che potremo sfruttare grazie all’aggiornamento, questa ha recentemente parlato di quando possiamo aspettarci il debutto, per fortuna finalmente in via ufficiale sulla piattaforma di Weibo.

Come spiegato dall’azienda, il tutto è davvero pronto per arrivare nella seconda metà di settembre, con un periodo che va quindi dal 15 alla fine del mese, probabilmente all’inizio in esclusiva per il territorio cinese. C’è da dire che tempo a dietro l’assistente aveva parlato del 13 settembre 2021, e che all’effettivo potrebbe esserci stato quindi un rinvio di qualche giorno. Per preparare gli utenti a quello che si troveranno davanti, la compagnia ha già rilasciato una serie di Wallpaper specifici per Color OS 12, i quali possono essere già provati dagli utenti che non vedono l’ora di mettere mano sul nuovo OS.

Il sistema sarà basato su Android 12 e pare offrirà diverse importanti novità, con anche un occhio di riguardo per i collegamenti a Windows, ma purtroppo per il momento non sappiamo tutti i dettagli su quanto verrà cambiato da OPPO, visto che manca ancora un annuncio ufficiale in tal senso.

Sembra che i fan avranno modo di mettere mano su Android 12 anche nel mese di settembre, all’apparenza un periodo particolarmente pregno di novità su diversi fronti per il mondo della tecnologia, visto che si attende una versione stabile del sistema di Google e diverse presentazioni di Apple, di cui vi abbiamo parlato qui.