Apple potrebbe tenere diversi eventi a settembre

Si torna a parlare dei piani di Apple per il mese di settembre, considerando però che purtroppo per il momento il colosso di Cupertino non ha ancora fatto chiarezza sulla questione, approfondendo nello specifico quali eventi sta preparando al fine di annunciare le sue novità sul finire del 2021. Un nuovo report è recentemente arrivato grazie a DigiTimes, questo è stato riportato sulle pagine di MacRumors e potrebbe averci svelato ulteriori informazioni sulla questione.

Sembra nello specifico che la compagnia stia organizzando diversi eventi per il mese di settembre, il che probabilmente la porterebbe ad annunciare già il prossimo mese gli iPhone 13 continuando la tradizione. Nel corso dei 30 giorni pare che ci saranno diverse presentazioni, con un approccio radicalmente diverso rispetto a quello applicato nel corso di quest’anno, in cui gli annunci sono stati dilazionati da parte del colosso, che ha avuto modo di parlare delle sue novità anche a ottobre e novembre.

Nel corso del report si è parlato anche della nona generazione di iPad all’infuori degli iPhone, con anche possibili annunci per quanto riguarda l’Apple Watch Series 7, i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, come infine anche la terza generazione di AirPods, particolarmente chiacchierate in quest’ultimo periodo per via di ulteriori fughe di notizie arrivate sulla versione Pro. Vi invitiamo a leggere a questo link il nostro articolo in cui abbiamo parlato delle novità fornite dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

C’è da dire che il tutto potrebbe risultare particolarmente piacevole per gli utenti, i quali avrebbero presto modo di scoprire cos’ha in serbo per la community la società. Tuttavia, il tutto non è ancora confermato e non ci resterà che aspettare un annuncio ufficiale relativo ai piani di Apple sul finire di quest’anno al fine di avere conferme sulla questione.