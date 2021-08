Android 12 e Color OS 12: OPPO ha svelato per errore la data d’uscita?

Sembra che OPPO, per via del suo assistente vocale Breeno, abbia svelato erroneamente la data d’uscita del nuovo Color OS 12 e dell’atteso aggiornamento Android 12.

Attualmente, gli utenti non sono ancora a conoscenza della data in cui Color OS 12 di OPPO verrà rilasciato, anche se sembra per fortuna che questa sia particolarmente vicina. Nello specifico, come avviene spesso nel settore, la compagnia si è fatta sfuggire quest’informazione chiave, considerando che la versione 12 è stata in beta nel corso degli ultimi mesi, e grazie all’assistenza vocale Breeno della compagnia, gli utenti hanno avuto modo di scoprire di più.

Come Breeno stesso ha confermato infatti, Color OS 12, sperando che non si tratti di un semplice errore, dovrebbe arrivare nella giornata del 13 settembre. Il tutto è stato spiegato sulle pagine di Weibo, noto social network cinese, ma c’è da specificare che il tutto nasconde un’informazione chiave forse a tratti ancora più importante. Il nuovo Color OS 12 infatti sarà basato su Android 12, e il fatto che sia imminente potrebbe significare che anche il prossimo aggiornamento di Google per il suo OS lo sarà.

Nel caso in cui il software di OPPO si aggiornasse davvero il 13 settembre, significherebbe che in quella data stessa, o in uno dei giorni precedenti, Android 12 sarebbe già stato rilasciato, e possiamo di conseguenza sperare in un annuncio imminente da parte di Google che faccia chiarezza sulla situazione, fornendoci una data d’uscita precisa e ufficiale. Chiedendo ulteriori informazioni all’assistente Breeno, è emerso che il Color OS 12 arriverà alle 3 di pomeriggio cinesi, ma purtroppo la sua risposta è attualmente cambiata, visto che ora ricorda solamente di restare sintonizzati in attesa di un reveal vicino.

Staremo a vedere se il rumor in questione si rivelerà vero, e se di conseguenza avremo modo di mettere mano anche su Android 12 nel giro di pochissime settimane, oltre che sul nuovo aggiornamento particolarmente atteso di Color OS.