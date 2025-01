Oppo si appresta a lanciare il suo nuovo smartwatch, il Watch X2, previsto per febbraio 2025. Tra le principali novità, il dispositivo introdurrà per la prima volta il monitoraggio della pressione sanguigna, una funzione già presente in prodotti di marchi concorrenti come Samsung, Huawei, Garmin, e anche nella gamma di dispositivi della sua azienda sorella, OnePlus.

Il Product Manager di Oppo, Zhou Yibao, ha mostrato il Watch X2 in una foto dal vivo, svelando alcune caratteristiche del design e anticipando il suo potenziale. Lo smartwatch avrà uno schermo circolare e due pulsanti sul lato destro, conferendo un aspetto elegante e funzionale. Tuttavia, il dispositivo visto nelle immagini sembra avvolto in una custodia protettiva per nascondere il design finale fino al lancio ufficiale.

Monitoraggio della pressione sanguigna: una funzione cruciale

Zhou Yibao ha anche rivelato un dettaglio interessante sul funzionamento del Watch X2. Durante un test, lo smartwatch ha segnalato un potenziale rischio di ipertensione, sottolineando l’importanza di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano. L’ipertensione è considerata uno dei principali fattori di rischio per la salute a livello globale, e la possibilità di monitorarla direttamente dal polso rappresenta un valore aggiunto significativo per gli utenti.

Competizione e posizionamento sul mercato

Con l’introduzione del monitoraggio della pressione sanguigna, Oppo entra in competizione con altri grandi marchi che hanno già adottato tecnologie simili. Il Watch X2 punta a distinguersi non solo per la sua funzionalità avanzata, ma anche per il design e l’esperienza utente, elementi da sempre centrali per Oppo. Questo lancio coincide con quello dell’Oppo Find N5, che l’azienda ha già promesso essere “il pieghevole più sottile al mondo”, segnalando un mese strategico per l’azienda, che punta a consolidare la sua presenza nei settori degli smartphone e dei dispositivi indossabili. L’Oppo Watch X2, stando alle informazioni emerse ad oggi, rappresenterò un importante passo avanti per il brand nel settore degli smartwatch, grazie all’introduzione di una funzionalità di monitoraggio della salute fondamentale come il controllo della pressione sanguigna – in anticipo rispetto a molti altri brand competitor. Il device potrebbe avere le carte in regola per rendere OPPO un competitor estremamente credibile, affermandolo nel mercato dei wearable.