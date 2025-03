YouTube Premium permetterà di condividere i video senza pubblicità con gli amici

YouTube ha introdotto una nuova funzionalità che permette agli abbonati Premium di condividere fino a 10 video al mese senza pubblicità con utenti non abbonati. Questa iniziativa sembra essere un tentativo della piattaforma di spingere più utenti a sottoscrivere un abbonamento, offrendo loro un assaggio dell’esperienza Premium.

Al momento, la funzione è disponibile solo per un numero ristretto di utenti Premium in Argentina, Brasile, Canada, Messico, Turchia e Regno Unito. Non è chiaro se e quando verrà estesa ad altri paesi, ma YouTube ha lasciato intendere che potrebbe ampliarla in futuro.

Come funziona la condivisione senza pubblicità

Gli utenti Premium che hanno accesso alla funzione possono utilizzarla in modo semplice: basta selezionare il pulsante “Condividi” nella pagina del video, scegliere l’opzione “Condividi senza pubblicità” e poi copiare il link o condividerlo tramite un’app di messaggistica.

Una volta ricevuto il link, gli utenti non abbonati potranno guardare il video senza alcuna interruzione pubblicitaria. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni: ogni video condiviso può essere visualizzato senza pubblicità fino a 10 volte, indipendentemente dal numero di persone con cui viene condiviso. Inoltre, il link rimane valido solo per 30 giorni, dopodiché il video tornerà a includere gli annunci pubblicitari.

Quali contenuti possono essere condivisi?

Non tutti i video di YouTube sono idonei alla condivisione senza pubblicità. I contenuti esclusi dalla funzione includono:

Video musicali

YouTube Originals

Shorts

Live streaming

Film e show disponibili a pagamento

Un nuovo incentivo per abbonarsi?

Con questa funzione, YouTube sembra voler invogliare gli utenti non abbonati a provare i vantaggi dell’esperienza Premium, cercando di aumentarne il tasso di conversione. Se questa fase di test avrà successo, è probabile che il programma venga esteso ad altri paesi e a un numero maggiore di utenti Premium.

Nel frattempo, se hai un amico con YouTube Premium, potresti approfittarne e chiedergli di condividere qualche video senza pubblicità!