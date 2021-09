Star Trek: Picard 2 – Annie Wersching sarà la regina Borg nella seconda stagione

Per Star Trek: Picard 2 è stato svelato il volto di uno dei nuovi protagonisti: stiamo parlando di Annie Wersching, che interpreterà nella seconda stagione della serie TV la regina dei Borg. Si tratta di un personaggio già introdotto nel film del 1996 intitolato Star Trek: Primo Contatto.

La regina dei Borg che sarà interpretata da Annie Wersching in Star Trek: Picard 2 è il membro principale di uno dei gruppi più importanti che fanno da avversari al Picard di Patrick Stewart. Il personaggio in precedenza è stato interpretato da Alice Krige, che ha ripreso la parte in occasione di Star Trek: Voyager. Susanna Thompson ha vestito i panni del character per altri tre episodi.

Nella seconda stagione di Star Trek: Picard ci sarà anche John de Lancie che vestirà i panni di Q, un personaggio già mostrato in un primo teaser. Lo stesso Lancie qualche tempo fa ha rivelato che la produzione sta lavorando anche alla terza stagione di Picard. Ecco le sue parole: