Durante il First Contact Day è stato diffuso il primo teaser trailer di Star Trek: Picard 2, che mostra il ritorno di un antagonista molto amato della Next Generation: vedremo Q nel franchise ancora una volta. Ricordiamo che Star Trek: Picard 2 rappresenta per Paramount+ la seconda serie live-action di Star Trek, che vede protagonista Patrick Stewart nei panni dell’iconico capitano di The Next Generation Jean-Luc Picard.

Sebbene la prima stagione di Star Trek: Picard sia giunta al termine ben più di un anno fa, la seconda è ancora lontana dalla messa in onda, a causa dei ritardi di produzione legati alla pandemia. Le riprese della nuova stagione infatti sono iniziate a febbraio 2021 e non c’è ancora una data di uscita ufficiale. Di conseguenza non si conoscono molti dettagli della trama di Star Trek: Picard 2, anche se nel primo teaser trailer compare Q, interpretato da John de Lancie.

Il video non presenta grandi novità: in esso viene mostrato lo studio del protagonista, Jean-Luc, mentre si sente la voce del personaggio fuori campo: ”La vera ultima frontiera è il tempo”, dichiara. Le sue parole sembrano suggerire il tema generale della seconda stagione, ovvero il tempo e i rimpianti.

La vera novità si trova alla fine, in quanto scopriamo in una maniera insolita che Q (John de Lancie) è tornato: “il processo non finisce mai”, dice l’antagonista prima di fare una risata malefica a conclusione del teaser trailer. Star Trek: Picard 2 uscirà su Paramount+ nel 2022.

