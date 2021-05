Nonostante la Paramount non abbia ancora confermato la terza stagione di Star Trek: Picard, John de Lancie, interprete di Q, si è lasciato andare a nuove indiscrezioni.

Sembra, infatti, che la casa di produzione stia girando la seconda e terza stagione insieme, una dopo l’altra. Lo studio non ha commentato l’accaduto, però in passato i suoi produttori avevano accennato a un piano di tre stagioni per la serie tv. Di seguito le parole dell’attore:

Q sta tornando. È un dato di fatto. Nelle ultime due settimane ho filmato con Picard e sono stato davvero irritante, fastidioso. Patrick è stato felice di vedermi per i primi due giorni di riprese e dopo un altro paio di giorni, a causa di alcune scene in cui Q gli ha dato fastidio, ha detto: ‘Allora, quanti episodi devi girare?’ In altre parole, ‘quando ti leverai dai piedi?’. La risposta è stata ‘sei episodi’. Stiamo girando la seconda e la terza stagione. Stiamo facendo tutto insieme adesso.

Ricordiamo che Star Trek: Picard rappresenta per Paramount+ la seconda serie live-action di Star Trek, che vede protagonista Patrick Stewart nei panni dell’iconico capitano di The Next Generation Jean-Luc Picard. La serie seguirà le vicende del leggendario Jean-Luc Picard nel capitolo successivo della sua vita. Quest’ultimo si imbarca in una missione personale per un vecchio amico. Nella seconda stagione vedremo di nuovo Q, pronto a scontrarsi con il protagonista.

Prodotta da CBS Television Studios, in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, la serie tv vede nel cast della seconda stagione, oltre a Patrick Stewart, anche Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady e Brent Spiner.

Sebbene la prima stagione di Star Trek: Picard sia giunta al termine ben più di un anno fa, la seconda è ancora lontana dalla messa in onda, a causa dei ritardi di produzione legati alla pandemia. Le riprese della nuova stagione, infatti, sono iniziate a febbraio 2021 e non c’è ancora una data di uscita ufficiale.

Sappiamo solo che sarà disponibile su Amazon Prime Video nel 2022. Di conseguenza non si conoscono molti dettagli della trama di Star Trek: Picard 2 e della terza stagione. Girare due stagioni contemporaneamente, però, potrebbe aiutare a recuperare il tempo perso durante la pandemia.

