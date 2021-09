La Tesla Roadster debutterà nel 2023, parola di Elon Musk

Tesla torna alle origini e si prepara a presentare la nuova versione della sua primissima auto elettrica. La Tesla Roadster è una sportiva di fascia alta, la nuova generazione del veicolo dovrebbe partire da un prezzo di 200.000$. Elon Musk ha annunciato che la Tesla Roadster potrebbe debuttare già nel 2023.

Della nuova sportiva elettrica se ne parla da anni. Nel 2017 Musk aveva anticipato che il veicolo elettrico sarebbe stato in grado di sfrecciare da 0 a 60 miglia orarie (poco meno di 100Km/h) in 1,9 secondi. La propulsione elettrica erogherà 200kWh e sarà dotata di un’autonomia di 620 miglia, ossia quasi 1.000Km.

Inizialmente era previsto che la nuova roadster sarebbe ufficialmente entrata nel catalogo di Tesla nel 2020. Oggi la casa automobilistica è alle prese con altre priorità: le nuove Tesla Model S e Model X – in parte per colpa del Covid-19 – sono entrate in produzione con un forte ritardo rispetto alla tabella di marcia, mentre anche l’esordio del Tesla Cybertruck avverrà in ritardo rispetto a quanto promesso inizialmente.

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.

Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.

— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2021