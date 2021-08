Facebook vuole entrare nel mercato dei NFT, il lancio del suo crypto wallet è vicino

Facebook guarda con estremo interesse al mondo dei non-fungible token, gli asset digitali distribuiti e certificati attraverso la blockchain. Secondo un nuovo report, l’azienda starebbe lavorando alla presentazione dei suoi primi prodotti NFT, oltre che alla realizzazione di un wallet digitale.

Le due iniziative si inseriscono all’interno di un più vasto piano di Facebook per diventare una ‘Metaverse Company’ entro cinque anni da oggi.

“Stiamo assolutamente studiando le varie possibilità per entrare in questo spazio, pensiamo di essere in un’ottima posizione per farlo”, ha detto David Marcus, dirigente di Facebook, intervistato in questi giorni da Bloomberg Television.

Marcus guida la divisione Facebook Financial, che si occupa di prodotti innovativi come il digital wallet Novi — che era stato progettato in vista del lancio della criptovaluta Libra, poi diventata Diem. Potrebbe essere proprio Novi lo strumento usato da Facebook per conquistare il mercato dei NFT.

Quando hai un ottimo wallet per le criptovalute come Novi, devi anche pensare a come aiutare i consumatori a supportare i NFT. Ci stiamo assolutamente pensando

ha detto Marcus. Il dirigente di Facebook, ad ogni modo, non ha specificato a quali tipi di NFT stia pensando il social.

Recentemente, il social rivale Twitter ha distribuito una serie limitata di NFT diventati fin da subito estremamente ambiti dai collezionisti.