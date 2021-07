Twitter sta regalando 140 NFT, ecco come vincerne uno

Twitter sta regalando 140 NFT, ossia dei collezionabili virtuali distribuiti e tracciati attraverso la blockchain. Sono sette diversi design, ognuno prodotto in 20 copie numerate. Sebbene la mania scoppiata tra dicembre e gennaio si sia sgonfiata nel corso dei mesi, con una decisa correzione dei prezzi verso il basso, parliamo comunque di dei collezionabili ufficiali rilasciati da Twitter e potrebbero valere qualcosa.

L’unico requisito per ottenere uno dei 140 NFT messi in palio da Twitter è avere un po’ di fortuna. Per essere estratti è sufficiente rispondere ad uno dei post condivisi dall’account ufficiale del social network.

Jack Dorsey, fondatore e CEO di Twitter, è uno dei più vivaci sostenitori della tecnologia Bitcoin. A luglio terrà una conferenza chiamata “B Word”. In quell’occasione discuterà pubblicamente della criptovaluta con Elon Musk, il dibattito dovrebbe venire trasmesso in streaming, ma per il momento non abbiamo ancora dettagli ufficiali.

140 free NFTs for 140 of you, besties pic.twitter.com/0Pm0tNhIRg — Twitter (@Twitter) June 30, 2021

Jack Dorsey in passato aveva venduto un NFT per la cifra impressionante di 2,9 milioni di dollari. Si trattava del primo tweet in assoluto. Eh già, perché trai tanti tipi di collezionabili diversi, tra opere d’arte e figurine virtuali, i tweet sono sempre stati alcuni dei non-fungible token più popolari. Anche il noto investitore e volto televisivo Mark Cuban aveva venduto alcuni dei suoi tweet (un suo post è stato venduto per 1.000$, ne avevamo parlato nel nostro speciale sui NFT). Rarible, una delle più importanti piattaforma per la compravendita di NFT, ha venduto oltre 29 milioni di tweet dall’inizio del 2021.

Proprio Rarible sarà la piattaforma incaricata di distribuire la crypto-arte messa in palio da Twitter.