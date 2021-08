Disney+ settembre 2021: tutte le novità sulla piattaforma streaming

Dopo il periodo estivo ed un po’ di vacanze gli appassionati di film e serie TV potranno tornare a sfruttare Disney+ come fonte di distrazione dalle fatiche del lavoro o dello studio: ecco perciò l’elenco di tutti i nuovi contenuti in arrivo a settembre 2021 su Disney+.

Spiccano tra le varie offerte la serie TV intitolata Y: l’ultimo Uomo, American Horror Story, American Horror Stories, ma non solo. Andiamo a vedere nel dettaglio i contenuti di Disney+ di settembre 2021.

SERIE TV

Y: L’ultimo uomo sulla Terra (22 settembre)

Y: L’ultimo uomo è una serie drama basata sull’acclamata serie omonima di fumetti DC Comics di Brian K.Vaughan e Pia Guerra. Y:L’ultimo uomo si svolge in un mondo post apocalittico in cui un cataclisma ha sterminato tutti i mammiferi dotati del cromosoma Y, eccetto un uomo cisgender e la sua scimmia. La serie segue i sopravvissuti di questo nuovo mondo mentre tentano con tutte le loro forze di ripristinare ciò che è andato perduto e di sfruttare questa opportunità per costruire qualcosa di migliore.

American Horror Stories (8 settembre)

La nuova serie limitata American Horror Stories debutterà in Italia in esclusiva su Star all’interno di Disney+ il prossimo 8 settembre, seguita dalla decima stagione della serie antologica di successo American Horror Story: Double Feature, in arrivo sulla piattaformaa ottobre. American Horror Stories è lo spin-off della premiata serie American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk. Questa serie antologica Star Original, composta da sette episodi, propone una storia horror diversa per ogni episodio ed è prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto.

Un solo nome: Feyenoord (1 settembre)

Si tratta del racconto della stagione calcistica 2020/2021 della squadra olandese del Feyenoord, che per la prima volta in 112 anni di storia ha aperto le sue porte alle telecamere. Mentre la squadra è impattata dal Covid-19 ed è alla ricerca di un futuro migliore, il club deve comunque confrontarsi con un glorioso passato.

The Great North (29 settembre)

Segui in Alaska le avventure della famiglia Tobin, con il papà single Beef che cerca di tenere vicini a sé i suoi figli: Judy, Wolf, Ham e Moon, e la fidanzata di Wolf, Honeybee.

American Horror Story (1 settembre)

La serie creata da Ryan Murphy ha ridefinito il genere horror a livello televisivo, ed arriva su Disney+ con le prime nove stagioni, svariando da case infestate, a manicomi, arrivando fino ai raduni di streghe e ad un hotel con una storia sanguinosa.

Bless the Harts (15 settembre)

E poi ancora ci saranno la commedia animata Bless the Harts, che è una Star original in arrivo il 15 settembre, e che racconta le vicende della famiglia Hart che vive nel Sud degli Stati Uniti e che, nonostante sia sempre al verde, cerca in qualche modo di raggiungere il sogno americano.

Star Wars: Visions (22 settembre)

Come prima esperienza nel mondo dell’anime, ogni corto di Star Wars: Visions racchiude una sensibilità giapponese inconfondibile, che per molti versi si allinea con il tono e lo spirito della narrazione di Star Wars. Fin dall’inizio, infatti, le storie raccontate nella galassia di Star Wars hanno annoverato la mitologia giapponese e i film di Akira Kurosawa tra le loro molte influenze, e queste nuove visioni esploreranno ulteriormente quel patrimonio culturale attraverso lo stile di animazione unico e la prospettiva di ogni studio anime. Tutti gli episodi di Star Wars: Visions saranno disponibili su Disney+ dal 22 settembre 2021.

Su Disney+ a settembre 2021 arriverà anche la quarta stagione di The Resident, la serie medical drama che segue le vicende dei medici e infermieri del Chastain Memorial Hospital, ed il dramedy Dottoressa Doogie (8 settembre); mentre il 29 settembre arriverà sulla piattaforma Sons of Anarchy, con tutte le sue sette stagioni; e poi dall’8 settembre saranno disponibili anche le sette stagioni di Cuori senza Età, il telefilm che segue le vicende di quattro donne di mezza età che condividono la casa a Miami Beach.

L’1 settembre sarà anche la volta dell’arrivo su Disney+ della serie di cortometraggi animati della Disney Pixar intitolati Una vita da Dug, mentre il 10 settembre arriverà Vent’anni, ed il 17 settembre sarà la volta di Nona.

Dal 22 settembre arriverà anche la sesta stagione di Black-ish, mentre dal 15 saranno disponibili le prime due stagioni di The Orville, e la prima stagione di Stumptown; dall’1 settembre saranno disponibili le prime due stagioni di Single Parents, e dal 29 settembre verrà distribuita la prima stagione di Grand Hotel.

FILM

Il 3 settembre sarà la volta del film dedicato all’E-Team, il 24 settembre arriverà su Disney+ Il Ragazzo che diventerà Re, la storia di uno studente britannico che scopre la spada di Excalibur, e lo stesso giorno verrà distribuito Stuber – Autista d’assalto, una commedia con protagonisti Dave Bautista e Kumail Nanjiani; il 10 settembre uscirà Il coraggio della verità.

Ma il 10 settembre sarà anche il giorno in cui gli appassionati di Predator potranno fare una vera e propria scorpacciata considerando che saranno resi disponibili su Disney+ Predator, Predator 2, Predators e The Predator.

Il 3 settembre sarà disponibile anche il concerto Happier than Ever: Lettera d’amore a Los Angeles, in cui Billie Eilish presenterà il suo nuovo album attraverso una performance intima.

NATIONAL GEOGRAPHIC

Per i contenuti di National Geographic a settembre 2021 su Disney+ arriverà Apocalypse: la guerra dei Mondi (8 settembre), che racconterà il periodo storico tra il 1945 ed il 1991, con il confronto tra Occidente e Oriente, ovvero Stati Uniti e Impero Sovietico. Mentre il 22 settembre sarà la volta di The ’90s: the last great decade, un racconto degli anni Novanta attraverso eventi storici, mode e racconti da parte degli stessi protagonisti di un decennio molto particolare.