Black-Ish si concluderà con l’ottava stagione

L’ottava stagione per Black-ish sarà anche quella conclusiva, secondo quanto riportato da ABC. La rete ha rinnovato la serie TV Black-ish per un’ottava e conclusiva stagione, sviluppata sempre da Kenya Barris, che si è espresso a riguardo attraverso i social.

Ecco il post su Instagram di Barris che parla della conclusione della sit-com Black-ish:

Sono entusiasta di comunicare a tutte le persone che amo, rispetto ed onoro che la serie TV Black-ish avrà un’ottava e conclusiva stagione dedicata. In quest’epoca è raro poter decidere quando poter chiudere il proprio show, e siamo contenti di poter dire che realizzeremo questa ottava stagione esattamente come avevamo sperato. In questo mondo il cast stellare che ci ha accompagnato per tutto questo tempo potrà riunirsi per concludere il progetto.