Disney+ rallenta la crescita, abbonati a quota 103,6 milioni

Disney+ ha comunicato il numero esatto degli abbonati al servizio. Ad inizio aprile erano 103,6 milioni in tutto il mondo. Un precedente annuncio si era limitato ad annunciare il superamento del traguardo dei 100 milioni, senza entrare nel merito dei numeri.

Due considerazioni: la prima è che in un anno il servizio ha registrato una crescita sbalorditiva. A fine marzo del 2020 erano ‘solo’ 33,5 milioni. All’epoca Disney+ faceva per la prima volta il suo debutto in una moltitudine di nuovi mercati, incluso quello italiano.

La seconda è che al netto di questi numeri impressionanti, il tasso di crescita sta rallentando vistosamente. Se in media Disney+ nel 2020 cresceva a doppia cifra ad ogni trimestre (+29% e +28% nel Q3 e Q4 del 2020), l’ultimo trimestre è stato chiuso con una crescita del 9,2%. Da un lato è abbastanza fisiologico che con il raggiungimento di numeri sempre più importanti il potenziale di crescita si riduca, dall’altra è un dato che potrebbe essere sintomo di una leggera debolezza degli ultimi contenuti originali di punta della piattaforma (nell’ordine WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e The Bad Batch).

Vale comunque la pena di ricordare che i primi obiettivi di Disney Plus parlavano di raggiungere 90 milioni di abbonati entro il 2024. Oggi l’azienda ha alzato l’asticella a quota 250 milioni.