iPhone 13 e AirPods: un report anticipa le date d’uscita?

Non si parla più solamente in queste ore dei nuovi eventi che Apple sarebbe pronta a mostrarci nel corso del mese di novembre, ma anche finalmente degli attesissimi iPhone 13 e dei nuovi prodotti del colosso di Cupertino. Questi dovrebbero essere finalmente mostrati a momenti, almeno seguendo la tradizione dell’azienda, ma un report ha recentemente svelato le esatte date d’uscita dei dispositivi in questione. Non parliamo ovviamente per il momento di informazioni ancora ufficiali, ma la conferma da parte di Apple potrebbe arrivare presto.

Partendo dalla serie degli iPhone 13, si parla nello specifico del 17 settembre 2021, e per quanto concerne invece la terza generazione delle AirPods, sembra che il tutto debutterà a fine mese, nella giornata del 30 settembre 2021. Recentemente alcune potenziali novità su queste ultime sono arrivate grazie alla newsletter del giornalista Mark Gurman, nello specifico per quanto riguarda la versione Pro, ne abbiamo parlato all’interno di questo approfondimento. Le informazioni arrivato da Chinese Language site IT Home, che ha scoperto il tutto su un’app di e-commerce, dopo che gli screenshot sono stati postati su Weibo da parte dell’utente PandaIsBad.

Il tutto va preso per il momento con le pinze, considerando infatti che non abbiamo ricevuto ulteriori dati all’infuori delle date d’uscita, e che IT Home ha in passato fornito report errati, come fanno notare le pagine di MacRumors, anche se le date in questione sono alquanto probabili.

Staremo a vedere se a settembre la compagnia avrà finalmente modo di presentare i suoi nuovi prodotti, particolarmente attesi dall’utenza che non vede l’ora di scoprire quali saranno le novità pronte ad arrivare sul finire di quest’anno. Sapevate che l’iPhone 13 Pro potrebbe essersi mostrato solo di recente in delle prime immagini trafugate? Abbiamo parlato in maniera approfondita della questione nell’articolo che trovate a questo link.