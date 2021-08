iPhone 13 Pro mostrato nelle prime immagini?

Sembra che Apple avrà modo già nel corso del prossimo mese di presentare le sue novità sul finire del 2021, fra nuovi smartphone e dispositivi pronti a continuare le lineup che hanno reso nota la compagnia. Come di consueto, iniziano a emergere in rete i primi leak relativi a quello che potremo aspettarci durante la presentazione, i quali spesso risultano veri, ma fino a che il tutto non verrà confermato dall’azienda non vanno ovviamente presi come oro colato.

Abbiamo questa volta a che fare con delle foto di un possibile prototipo dell’iPhone 13 Pro di Apple, le quali sono state riprese sulle pagine di NotebookCheck, e potrebbero averci fornito fin da subito una panoramica del nuovo gioiellino della compagnia. Il colore non è ben chiaro per via della qualità non particolarmente eccelsa, e si parla di “rose gold” o “dark bronze“, ma c’è da dire che non è questa la novità che salta maggiormente all’occhio sin da subito.

Troviamo infatti un comparto fotocamere davvero impossibile da non notare per via delle sue dimensioni, il quale potrebbe in realtà essere condiviso da tutta la serie degli iPhone 13, potenzialmente in uscita nel 2021 con questo nome. Purtroppo il tutto non è accompagnato da ulteriori possibili informazioni all’infuori delle foto.

Come accennato in apertura, non è rato trovarsi innanzi a immagini appositamente poco definite poiché non autentiche, e prendiamo quindi il tutto con le dovute precauzioni in attesa di un annuncio da parte di Apple. Speriamo che com’è particolarmente chiacchierato da settimane i prossimi eventi del colosso si svolgano nel mese di settembre, presentandoci tutte le novità pronte a essere lanciate sul mercato. Vi rimandiamo a questo link in cui abbiamo approfondito un recente report che vede diverse presentazioni concentrarsi proprio fra pochi giorni.