iPhone 13 non avranno il Touch ID sotto al display, ma Apple ci sta lavorando?

Sembra che Apple potrebbe essere al lavoro sullo sviluppo del Touch ID sotto allo schermo per i prossimi dispositivi, ma che ciò non riguardi ancora gli iPhone 13.

La nuova edizione della newsletter Power On di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg e insider del settore, potrebbe averci fornito notizie relative ai piani di Apple per quanto concerne gli iPhone 13 e i successivi modelli dei telefoni della compagnia. Sembra che attualmente il colosso di Cupertino abbia un obiettivo a lungo termine che la porterebbe a includere il sensore del Face ID sotto allo schermo, di conseguenza non visibile per gli utenti. Trovare qui di seguito la dichiarazione ufficiale di Gurman, riportata sulle pagine di 9to5Mac.

Mentre Apple ha testato il Touch ID sotto lo schermo per i nuovi iPhone flagship, non riuscirà nell’obiettivo entro quest’anno. Credo che Apple stia puntando molto sul Face ID per i suoi iPhone high-end, e che il suo obiettivo a lungo termine sia quello di implementarlo direttamente nel display.

Si parla della situazione in questione da molteplici anni, ma sembra che anche il 2021 non ci fornirà di conseguenza buone notizie in tal senso, e che ci toccherà aspettare ancora diverso tempo prima che la compagnia riesca nella sua impresa, che stando a Gurman dovrebbe somigliare alla camera sotto al display del Galazy Z Fold 3. Sembra che l’azienda potrebbe offrire la novità in futuro per i modelli più costosi, con invece tutti gli altri che troverebbero la novità nel notch, ma non è escluso che punti a far diventare la novità lo standard.

Siamo ancora in attesa di scoprire quale sarà il destino dei nuovi iPhone 13, il quale potrebbe finalmente essere svelato nel giro di solamente qualche settimane. Si parla infatti della possibilità che Apple presenti diverse conferenze a settembre, come emerso da un recente report, trovate a questo link la nostra notizia in cui abbiamo parlato del tutto.