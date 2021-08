Alien 5: Sigourney Weaver era entusiasta delle idee di Neill Blomkamp

Neill Blomkamp ha raccontato al The Guardian che è dispiaciuto che non si sia fatto Alien 5, anche perché Sigourney Weaver era entusiasta del progetto.

Neill Blomkamp ha un po’ di amarezza dentro di sé per non essere riuscito a realizzare Alien 5, ma sembra provare ancora più dispiacere per Sigourney Weaver, che del progetto era più che entusiasta. Il regista ha raccontato questo particolare di recente parlando al The Guardian.

Ecco le parole di Neill Blomkamp su Alien 5 e Sigourney Weaver:

Può darsi che Ridley Scott abbia visto Humandroid ed abbia detto che un tipo così non potesse fare Alien. Però posso dire che mi sento dispiaciuto per Sigourney Weaver, perché si sentiva davvero coinvolta nel progetto che avevo pianificato. Pensavo che ci fosse un’altra possibilità di fare un film con Sigourney per tutti coloro che sono appassionati della saga di Alien. Avevo in mente un qualcosa che avrebbe potuto soddisfare tutti. Ciò che sembra non tornare è il fatto che sentissi come se il pubblico volesse tutto questo, ed è strano perché la Fox non ha mai rifiutato di dare i soldi.

Qualche tempo fa è stato rivelato che nel nuovo lungometraggio sarebbero stati presenti sia Hicks che Newt, portando così ad un cambiamento rispetto ad Alien 3 in cui i due character erano stato dichiarati morti. Il tutto si sarebbe ricollegato ad una scena finale alternativa di Predator del 2018 mai mostrata.