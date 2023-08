The Marvel Cinematic Universe: presentata la guida ufficiale all’universo della Casa delle Idee

Dopo 15 anni di vita viene pubblicata l’opera che cerca di mettere ordine all’interno dell’universo Marvel, con la The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline.

Ecco il trailer di presentazione.

Marvel Studios: The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline è una guida visiva creata in collaborazione con Marvel Studios da DK, l’editore di libri a livello globale, e da una divisione di Penguin Random House. Il libro sarà la risorsa principale a cui rivolgersi da parte dei fan che sperano di unire i punti, e comprendere veramente la complessa rete di interconnessioni tra i vari film e serie in streaming dei Marvel Studios.

Si tratta di un volume che fa partire il suo percorso iniziando con Iron Man del 2008, passando per The Avengers del 2012, ed andando oltre. L’obiettivo, secondo quanto riferito dagli autori Anthony Breznican, Rebecca Theodore-Vachon e Amy Ratcliffe, è quello di unire la storyline dell’MCU, rendendola più lineare possibile.

Il volume sarà ufficialmente disponibile per la vendita dal 24 ottobre. Sarà composto da 344 pagine in vendita negli Stati Uniti a 50 dollari.