Ghostbusters: Legacy 2 – Sigourney Weaver non ci sarà

Ecco cosa ha detto Sigourney Weaver sulla sua partecipazione a Ghostbusters: Legacy 2, che, a questo punto, non ci sarà.

Durante la conferenza stampa di presentazione del suo prossimo film, dal titolo Master Gardner, l’attrice Sigourney Weaver ha dichiarato che la sua presenza in Ghostbusters: Legacy 2 non è da considerare.

La Weaver ha prima scherzato sull’idea di poter essere la madre di Slimer, e poi ha aggiunto:

Non mi è stato chiesto di far parte del cast del nuovo Ghostbusters. E poi alcuni di noi hanno già fatto un lungo percorso.

Non si sa molto del nuovo lungometraggio, se non il fatto che sarà ambientato a New York, e che la centrale degli acchiappafantasmi dei precedenti film verrà rimessa al centro dell’attenzione. Anche il personaggio di Winston Zeddemore, interpretato da Ernie Hudson, sarà una figura centrale del quarto capitolo della saga.

Questa è la prima descrizione del progetto: