Marvel: 10 film della Casa delle idee sottovalutati

Collider ha pubblicato un articolo dedicato ai 10 film Marvel che sono stati sottovalutati, offrendo così un buono spunto di opinione a tutti gli appassionati della Casa delle Idee e di cinecomics.

Nella classifica dei 10 film Marvel più sottovalutati di sempre secondo Collider è stato inserito Avengers: Age of Ultron; successivamente è stato menzionato Blade 2, il lungometraggio di Guillermo del Toro; e poi è stato inserito I Fantastici 4 e Silver Surfer; Spider-Man 3; The Incredible Hulk del 2008; X-Men: Apocalisse; Daredevil del 2003; Iron Man 3; The Wolverine del 2003; e, infine, Hulk del 2003.

Così come potete leggere, sono presenti diversi titoli piuttosto controversi: The Avengers: Age of Ultron è considerato il film meno riuscito sui Vendicatori, mentre Wolverine, così come i suoi sequel (ad esclusione di Logan), sono stati considerati come progetti fallimentari in totale.

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda produzioni come Blade 2, che in molti riconoscono come il titolo migliore della trilogia (e non a caso a curare la regia c’è un certo Guillermo del Toro). Mentre il Daredevil con Ben Affleck viene considerato una sorta di guilty pleasure.