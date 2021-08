Xiaomi annuncia una presentazione per il mese di settembre

Sembra che Xiaomi abbia in serbo delle novità particolarmente succose per l’utenza, di cui abbiamo recentemente avuto un assaggio. Si parla di un annuncio appena arrivato, il quale non fa che anticipare la presenza di grossi annunci che arriveranno nel corso del prossimo mese. Abbiamo addirittura già una data, visto che la compagnia ha confermato che nuovi prodotti verranno presentati nella giornata del 15 settembre 2021, fra davvero poco tempo.

Non è passato molto da quanto l’azienda ha presentato le sue ultime novità, la maggior parte delle quali non state purtroppo portate nel mercato europeo (e di conseguenza in quello italiano), ma sembra che il tutto non si sia concluso e che ulteriori prodotti siano pronti per essere finalmente svelati. Non sappiamo se all’effettivo si tratterà nello specifico di nuovi articoli mai visti prima, i quali vedrebbero la luce nel corso della conferma, o se invece avremo modo di scoprire di più sul lancio di quanto già presentato anche in Europa, o perché no un mix di entrambe le cose.

Purtroppo, per il momento non abbiamo molte informazioni all’infuori della data. C’è da specificare che come riferito da parte della compagnia alle pagine di PhoneArena, l’evento avrà inizio esattamente alle 14:00 (ora italiana), e durerà all’incirca 70 minuti, il che ci fa quindi ben sperare in una presentazione che sia ricca di novità relative a diversi settori che vengono curati dall’azienda.

Le speculazioni in questi minuti parlano del lancio del Mi 11T, di cui sono state recentemente leakate le possibili specifiche dettagliate. Abbiamo parlato della questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link. Non è da escludere neanche che a presentarsi sia invece il nuovi Xiaomi Mi 12, anch’esso recentemente approfondito da dei report (ne abbiamo parlato all’interno di questo approfondimento). Non ci resta purtroppo che aspettare per il momento la data in questione per scoprire cosa sta bramando il colosso cinese.