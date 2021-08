Xiaomi Mi 12 arriverà a dicembre? Si parla ancora di Snapdragon 898

In seguito all’annuncio del suo nuovo Xiaomi Mi Mix 4, sembra che la compagnia sia ormai pronta per innovare anche la sua serie principale, con il debutto del Mi 12. Questo potrebbe presentarsi in ottima forma grazie a un SoC Snapdragon 898 sotto la scocca, risultando il primo a usare il chip in questione, visto che si parla di un debutto già per la metà di dicembre come riportato sulle pagine di GizChina.

Sembra che il SoC avrà modo di risolvere i problemi legati al surriscaldamento che lo Snapdragon 888 ha presentato fino a oggi, migliorando di conseguenza i dispositivi anche sul livello termico. Si tratta nello specifico del processo a 4nm, il quale permetterebbe molteplici ottimizzazioni su diversi fronti per il chip, come di un miglioramento del 16% per le performance, più che gradito e tutt’altro che superfluo. A migliorare il tutto troveremmo nello specifico i più grandi cluster Cortex-X2 e Cortex-A710, assieme al più piccolo Cortex-A510. Tempo a dietro, si è discusso della RAM LPDDR5X impiegata per il nuovo Mi 12, ne abbiamo parlato qui.

Stando alle speculazioni, il device si presenterà con uno schermo LTPO dal refresh rate adattivo, in grado di passare da 1 a 120 Hz, con dei miglioramenti automatici per il display. Questo avrebbe modo di adeguarsi alle azioni che l’utente sta compiendo, consumando quindi meno energia dove necessario.

Staremo a vedere se nel corso dei prossimi mesi la compagnia confermerà la situazione, facendo luce sul nuovo Xiaomi Mi 12 e su quello che lo Snapdragon 898 permetterà, sempre che ovviamente questo venga scelto al fine di alimentare il prossimo sistema. Inoltre, è possibile che sia in arrivo anche una feature per migliorare la vita dei dispositivi già annunciata (attualmente in esclusiva) per il Mi Mix 4, abbiamo approfondito la questione all’interno di questo articolo.