Xiaomi Mi 12 avrà RAM LPDDR5X e uno Snapdragon 898?

Come riportato sulle pagine di Gizmochina, sembra che Xiaomi abbia in cantiere delle ottime novità per quel che concerne il nuovo Xiaomi Mi 12. Non abbiamo ancora a che fare con dettagli ufficiali, e si parla questa volta delle componenti interne del nuovo flagship potenzialmente in sviluppo presso l’azienda cinese, che nel caso in cui risultassero vere sancirebbero un vero progresso e confermerebbero un device a dir poco scoppiettante.

Si parla nello specifico dell’interno dispositivo, dalle RAM al nuovo chip targato Snapdragon, passando anche per un comparto di fotocamere invidiabile. Gizmochina ha spiegato che lo Xiaomi Mi 12 avrà delle LPDDR5X super veloci, recentemente annunciate da JEDEC e con un capacità di trasferimento di 8.533 Mbps, decisamente maggiori rispetto ai precedenti 6.400 Mbps. Viene specificato inoltre che i nuovi Snapdragon supporteranno le RAM delle serie X, dettaglio che verrebbe confermato dal chip scelto da parte della compagnia.

Parlando proprio del SoC, ci troviamo nuovamente davanti al chiacchieratissimo Qualcomm Snapdragon 898, il quale dovrebbe evolvere le potenzialità dell’888 con un’architettura a 4nm, confermando i recenti rumor che vedevano il chip in questione sostituire lo Snapdragon 895.

Tirando le somme, ci troveremmo davanti a un dispositivo con molta più potenza di calcolo e connettività 5G migliorata, a cui si dovrebbe aggiungere anche il supporto al fast charging da 200W (vi abbiamo parlato in questo articolo della tecnologia HyperCharge e dell’inizio della produzione) e una camera primaria da 200MP, un risultato davvero impressionante.

Per il momento non ci resta che aspettare novità ufficiali da parte dell’azienda cinese in merito al nuovo Xiaomi Mi 12, il quale sembra in ogni caso per il momento ancora abbastanza lontano. Non abbiamo infatti per il momento aggiornamenti, anche considerando i leak, relativi alla finestra di lancio del nuovo flagship Xiaomi e al suo costo.