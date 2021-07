Xiaomi HyperCharge 200W: la produzione inizierà nel 2022?

La ricarica veloce è ormai divenuta un punto di vendita per i dispositivi di molte aziende, che dopo aver promesso lo standard ai propri fan, e avendoli abituati allo stesso, non possono assolutamente fare a meno di migliorare i propri sistemi per raggiungere risultati sempre più sorprendenti. Fra le compagnie che lavorano più assiduamente in quest’ambito c’è Xiaomi, la quale è infatti al lavoro sul nuovo caricabatterie HyperCharge da tempo, e sembra che questo potrebbe essere più vicino di quanto ci aspettiamo.

Come emerso da diversi report infatti, e approfondito in particolar modo sulle pagine di MyDrivers, sembra che la produzione del nuovo HyperCharge da 200W potrebbe iniziare già nel 2022, e il lancio risulterebbe quindi – relativamente – vicino nel caso in cui le informazioni risultassero vere. Xiaomi ha mostrato la tecnologia in funzione in una demo già a maggio di quest’anno, utilizzando per i testi una versione custom dello Xiaomi Mi 11 Pro, presentando tutti i risultati nel video che trovate qui di seguito.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

La compagnia ha confermato che la prima ricarica cablata da 200W HyperCharge targata Xiaomi riesce a caricare un dispositivo con una batteria da 4.000mAh nel giro di solamente 8 minuti, raggiungendo l’impressionante cifra del 10% nel giro di 44 secondi. Per quel che concerne il campo della ricarica wireless a 120W, sembra che sarà possibile caricare un dispositivo, anche questa volta da 4.000mAh in solamente 15 minuti, risultato ovviamente meno impressionante ma senza dubbio a dir poco ottimo.

Il futuro risulta particolarmente roseo in tal senso, e non ci resta per il momento che aspettare conferme da parte dell’azienda per quel che concerne i nuovi sistemi di ricarica super veloce, per scoprire l’effettiva finestra di lancio attualmente fissata e quando la produzione avrà finalmente inizio. In fase di lancio avremo modo anche di scoprire ulteriori dati in merito per quanto concerne i normali dispositivi non custom dell’azienda, e i dettagli per quel che concerne l’usura della batteria con questo sistema.