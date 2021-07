Qualcomm Snapdragon 898 sarà il prossimo SoC flagship?

Il noto tipster Ice Universe si è recentemente espresso in merito al nuovo SoC Flagship di Qualcomm sulla piattaforma di Weibo, anticipando al mondo che la CPU Cortex-X2 dovrebbe girare a una frequenza di 3.09 GHz. Non si tratta del primo leak in merito, ma questa volta sembra essere una nuova conferma del fatto che il prossimo modello potrebbe chiamarsi Snapdragon 898 e non Snapdragon 895.

Come spiegato dall’utente però, la frequenza di clock scovata appena citata potrebbe essere stata influenzata da dei test che stavano venendo condotti, e che quindi in seguito al debutto verrà sistemata per evitare che surriscaldi i dispositivi e risulti invece più stabile. Tornando a dei precedenti leak, sembra che il prossimo SoC flahship di Qualcomm potrebbe essere realizzato sul processo a 4nm di Samsung, notizia particolarmente chiacchierata da tempo.

Di seguito, la configurazione che lo Snapdragon 898 potrebbe avere, come ripreso dopo un recente leak sulle pagine di Wccftech:

1 Kryo 780 core basati su Cortex-X2

3 Kryo 780 cores basati su Cortex-A710

2 Kryo 780 cores basati su Cortex-A510 (con frequenza possibilmente più alta)

Restiamo tuttavia in attesa di conferme da parte dell’azienda, considerando che anche questo dettaglio non è ancora stato ufficializzato e potrebbe essere smentito in seguito a un annuncio ufficiale del nuovo chip, il quale speriamo possa essere piuttosto vicino e conforme alla rosea situazione che l’utente Ice Universe ha evidenziato.

Recentemente è arrivata la conferma del fatto che Intel produrrà in futuro chip per Qualcomm, seguendo le politiche di cui aveva parlato tempo a dietro che fanno parte del proprio processo di rilancio a lungo termine. Vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento per tutti i dettagli sulla questione, a tratti quasi bizzarra.