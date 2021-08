Xiaomi Mi Mix 4: una feature allungherà la vita della batteria

Nel corso della scorsa settimana, assieme a diversi interessanti prodotti Xiaomi ha presentato al mondo il suo nuovi Mi Mix 4, il quale presenta specifiche di rilievo come telefono flagship, fa cui anche il SoC Snapdragon 888+. La compagnia è tornata a parlare del suo gioiellino, specificando un dettaglio particolarmente importante, ovvero la feature che prende il nome di “Smart Charging“, e si lega a doppio filo con il supporto alla ricarica wireless da 50W che il dispositivo offre.

Il tutto ha come fine la protezione del telefono quando questo viene caricato per troppo tempo, ed è per il momento una novità esclusiva del nuovo Mi Mix 4. La compagnia ha lanciato da qualche mese la feature chiamata MIUI Battery Health Indiciator, la quale permette di comprendere a grandi linee quali siano i problemi della propria batteria e la sua durata residua. Grazie alla prossima aggiunta invece, il Mi Mix 4 riuscirà a capire le abitudini degli utenti per quel che concerne la ricarica, regolandola in base a queste nel corso dei giorni.

Una volta abilitata l’opzione, il telefono riuscirà a smettere di caricarsi in maniera automatica, ad esempio capendo che durante la notte è necessario ripristinare l’energia della batteria, ma che invece nella mattina si potrà fermare l’operazione. Il processo verrà fatto in automatico e – apparentemente – sul lungo periodo permetterà di allungare notevolmente la vita dei dispositivi.

Purtroppo, per il momento non ci sono ancora novità relative al possibile debutto del nuovo Xiaomi Mi Mix 4 in Italia, visto che l’azienda ha confermato un lancio ristretto per il suo smartphone dalle ottime specifiche. Restiamo quindi in attesa di aggiornamenti per la situazione in questione, considerando però al contempo che in seguito al debutto del Mi Pad 5 in Cina, un report ha già confermato l’imminente lancio anche nel nostro paese, ve ne abbiamo parlato in questo articolo.