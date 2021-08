Xiaomi Mi Pad 5 arriverà presto in Europa, per un report

Sono passati pochissimi giorni da quando Xiaomi ha mostrato al mondo il suo nuovo Mi Pad 5, fornendoci tutti i dettagli sul device e lanciandolo il giorno stesso in Cina, con anche però una brutta notizia. Come diversi altri articoli mostrati da parte del colosso cinese infatti, il tablet in questione non è stato pensato – almeno all’inizio – per il debutto nel resto del mondo, e non c’erano quindi notizie ufficiali relative al lancio in Italia. Era addirittura possibile che questo non avvenisse, facendo storcere di conseguenza il naso agli utenti che non vedevano l’ora di mettere mano sul nuovo gioiellino della compagnia.

Per fortuna, il tutto è stato smentito attraverso un report, visto che con un articolo esclusive le pagine di Gizmochina hanno parlato nel dettaglio dell’arrivo del dispositivo anche in Europa, il che comprende ovviamente anche il nostro paese. Come confermato, si tratta di un debutto che riguarda sia il Mi Pad 5, sia il Mi Pad 5 Pro.

Purtroppo, non abbiamo ancora una conferma ufficiale da parte di Xiaomi che ci fornisca più dettagli sulla questione e il prezzo del prodotto in euro, e quindi per il momento non è ancora possibile prendere il tutto come oro colato. Speriamo però che il colosso ci fornisca presto novità sulla questione, chiarendo i dubbi degli appassionati che non vedono l’ora di poter sfruttare le potenzialità del tablet in questione. Stando a quanto dichiarato di Gizmochina, si parla di un generico settembre come finestra di lancio per entrambi i tablet targati Xiaomi.

Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo in cui abbiamo approfondito il Mi Pad 5 e il Mi Pad 5 Pro in dettaglio, parlando di tutte le caratteristiche che questi offrono. Potete consultato con facilità accedendo al seguente link.