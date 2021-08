Xiaomi Mi Pad 5 e 5 Pro sono ufficiali, l’azienda presenta i dispositivi

Nel corso del nuovo evento di Xiaomi abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli relativi ai prodotti dell’azienda, e non si parlato solamente di smartphone. Quest’oggi, infatti, il colosso cinese ci ha fornito novità sui nuovi Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, presentando ufficialmente i dispositivi e tutte le loro caratteristiche che faranno felici gli appassionati. Purtroppo, anche in questo caso, non sappiamo quando e se questi arriveranno all’effettivo anche nel nostro paese.

Iniziando dal display, troviamo per entrambi i due nuovi gioiellini dei pannelli da 11 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel e 500 nit di luminosità, refresh rate di 120 Hz e supporto alle tecnologie Dolby Vision, TrueTone e HDR10, nonché alla penna Xiaomi dedicata con frequenza di campionamento di 240 Hz. La compagnia ha anche mostrato la nuova tastiera magnetica per i dispositivi, grazie alla quale questi hanno modo di diventare veri e propri PC portatili.

Le differenze si notano ovviamente anche sotto la scocca, visto che troviamo un Qualcomm Snapdragon 860 e batteria da 8.720mAh con ricarica rapida a 33 W per lo Xiaomi Mi Pad 5 e Qualcomm Snapdragon 870 con batteria da 8.600mAh e ricarica rapida da 67 W per il 5 Pro. Troviamo come fotocamere una 13 MP per il Mi Pad 5, due 13 MP + 5 MP per il Mi Pad 5 Pro e due 50 MP + 5 Mp per Mi Pad Pro 5G.

Il primo modello arriverà con il singolo taglio da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria per l’archiviazione (310 dollari). Per quanto concerne lo Xiaomi Mi Pad 5 Pro, troviamo fra le opzioni la versione da 6GB di RAM e 128 GB di memoria per l’archiviazione (385 dollari) e 8GB di RAM e 256 GB di memoria per l’archiviazione per la versione 5G (540 dollari).

Vi abbiamo già parlato in maniera approfondita del nuovo Xiaomi Mi Mix 4 presentato nella giornata di oggi e con caratteristiche davvero sbalorditive (fra cui lo Snapdragon 888+), potete accedere al nostro articolo dedicato semplicemente attraverso il seguente link.