Xiaomi Mi Mix 4 presentato ufficialmente, confermato lo Snapdragon 888+

Grazie a diversi report abbiamo avuto modo nel corso degli ultimi giorni di scoprire alcuni dettagli relativi al nuovo Xiaomi Mi Mix 4, il quale è stato mostrato nella giornata di oggi nel corso dell’evento della compagnia, presentandosi con ottime potenzialità come gli utenti si aspettavano. Dopo qualche anno di sonno, la serie Mi Mix è quindi tornata, scopriamo insieme tutti i dettagli confermati ufficialmente.

La novità più intrigante riguarda la camera per i selfie da 20 MP posta sotto lo schermo, con il display che è appositamente studiato per permettere a questa di funzionare al meglio lasciando passare la luce attraverso lo schermo. Lo smartphone ha un pannello da 6,67 pollici OLED curvo, con risoluzione 1080p e refresh rate di 120Hz. Troviamo una Samsung HMX da 108 MP come sensore principale, assieme a tre altri da 13 MP + 8 MP + 5 MP.

Parlando del SoC abbiamo a che fare con uno Snapdragon 888+ con clock massimo di 3,3 GHz, e infine diverse possibilità per l’archiviazione e la RAM che arrivano fino a un massimo di 512 GB per la prima e 12 GB per la seconda. La batteria sarà di 4.500mAh, e supporterà i 120W di ricarica cablati e i 50W wireless.

Purtroppo, come confermato ufficialmente nel corso della presentazione, il nuovo smartphone è attualmente programmato per arrivare solamente nel territorio cinese, e non sappiamo se all’effettivo questo debutterà in futuro anche in Italia, ma speriamo ovviamente che l’azienda ci fornisca ulteriori informazioni in merito nel corso dei prossimi mesi.

Come spiegato, questo arriverà nelle varianti bianca e nera al prezzo di 4999 yuan (650 euro circa) nella versione da 8GB di RAM e 128GB per l’archiviazione, 5299 yuan (700 euro circa) per quella con 8GB di RAM e 256GB per l’archiviazione, 5799 yuan (750 euro circa) per la versione da 12GB di RAM e 256GB per l’archiviazione, e infine 6299 yuan (830 euro circa) per la migliore, che presenterà 12GB di RAM e 512GB per l’archiviazione.