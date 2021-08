Xiaomi Mi 11T avrà uno schermo a 120 Hz? Leakate le specifiche

Sono ormai passati molti mesi da quando Xiaomi ha portato alla luce la sua nuova serie di smartphone flagship Mi 10T, la quale è stata supportata dal chip Snapdragon 865, ancora del tutto valido, ma sicuramente superato da molteplici modelli più avanzati nel mercato, anche da parte di Qualcomm. Un nuovo report ha recentemente parlato di quelli che dovrebbero essere i nuovi modelli della serie, nello specifico il Mi 11T e il Mi 11T Pro.

Il tutto è arrivato da parte di Xiaomiui su Twitter, account che spesso in passato ha anticipato alcune novità in cantiere del colosso cinese. Il nuovo report ha approfondito la maggior parte delle specifiche che il promo dei due smartphone dovrebbe presentare. Scopriamo quindi insieme di che si tratta, ma ci teniamo a precisare che non abbiano ancora a che fare con informazioni ufficiali, e di conseguenza il tutto va preso con le pinze fino a quando Xiaomi non commenterà la questione.

Parlando del display, sembra che troveremo un 20:9 con refresh rate di 120 Hz. Lo Xiaomi Mi 11T dovrebbe essere alimentato da un chip MediaTek, e pare che il comparto fotocamere sia formato da tre sensori, uno da 64MP, un Sony IMX355 come secondo e un terzo con zoom ottico 3x. La versione globale dello smartphone, con codice 21081111RG è stata recentemente avvisata su un sito indonesiano, e considerando che questa dovrebbe competere con il OnePlus Nord 2, le pagine di Gizmochina parlano di un probabile SoC Dimensity 1200.

Non abbiamo alcuna data di lancio in merito ai nuovi modelli, come anche finestre di debutto varie, neppure generiche. Secondo un altro leak il Mi 11T offrirà uno schermo da 120 Hz, al contrario dei precedenti 144 Hz LCD della serie Mi 10T, e c’è da dire che questa opzione concorderebbe con quanto dichiarato da Xiaomiui.