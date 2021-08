Samsung Galaxy Z Fold 3: il nuovo OLED permetterà il risparmio di molta energia

In seguito all’annuncio del Samsung Galaxy Z Fold 3 (trovate all’interno di questo articolo i dettagli), gli utenti si sono chiesti se una batteria da 4.400mAh sarebbe stata in grado di soddisfare le esigenze di uno schermo così grande, il quale offre anche un refresh rate di 120 Hz, particolarmente pesante per quel che concerne le prestazioni energetiche. Samsung ha voluto fare chiarezza sulla questione, approfondendo il nuovo pannello “Eco 2 OLED” che verrà utilizzato per lo smartphone, e si preoccuperà di offrire del reale e consistente risparmio energetico.

Nello specifico, è stato confermato che troveremo uno strato in mento, dato che la tecnologia non necessita del layer utilizzato al fine di evitare riflessi e migliorare visibilità e contrasto. Il risultato è che per arrivare “all’infuori” dello schermo, le immagini richiedono meno luminosità. Come dichiarato dalla compagnia, l’Eco 2 OLED dovrebbe offrire circa il 25% in più di efficienza energetica, risultando maggiormente luminoso e consumando al contempo meno energia, dettaglio particolarmente importante anche per la fotocamera inserita sotto al display. È stato confermato che per l’assemblaggio è richiesta meno plastica per via dell’assenza del layer polarizzatore.

Pare quindi che gli utenti si troveranno davanti a immagini addirittura migliori per via dell’assenza di questo layer, e che di conseguenza il nuovo OLED riuscirà a essere al passo con la concorrenza, se non anche davanti a questa, che forse prenderà spunto dall’idea di Samsung per migliorare i propri display.

Come ci ricordano le pagine di 9to5Google, nonostante il Samsung Galaxy Z Fold 3 sia il primo a usare la tecnologia in questione, ci saranno sicuramente ulteriori dispositivi che in futuro faranno lo stesso, e sono infatti moltissime le applicazioni di questo tipo di OLED che potrebbero rendere migliori le performance di altri device.