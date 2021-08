Secret Invasion vedrà il ritorno di Chloe Bennet ed Elizabeth Henstridge da Agents of S.H.I.E.L.D?

Spuntano le prime teorie sul ritorno nel MCU di due personaggi di Agents of S.H.I.E.L.D. nella serie Marvel Secret Invasion, attualmente in corso di riprese.

Vi abbiamo raccontato pochi giorni fa di come Chloe Bennet abbia dovuto abbandonare la produzione del serial Powerpuff in favore di altri impegni lavorativi, pregressi e/o più importanti. C’è chi ha prefigurato, con un notevole volo pindarico, che questi potessero coinvolgere il Marvel Cinematic Universe, dato che in molti vorrebbero rivederla nei panni della protagonista di Agents of S.H.I.E.L.D. Daisy Johnson (che, ricordiamo, è attualmente non più strettamente canonica).

Dato che sono in corso le riprese di diversi progetti Marvel, tra cui Secret Invasion e Marvels, che vedranno protagonista il Nick Fury di Samuel L. Jackson, il personaggio di Daisy Johnson ci starebbe, dato che è tra quelli presenti anche in alcuni dei fumetti di riferimento. Fin qui, tuttavia, stiamo parlando di supposizioni e fantacasting.

Un tweet dell’attrice Elizabeth Henstridge, tuttavia, apre a possibilità più concrete, se non vogliamo credere alle coincidenze. Anche Henstridge è stata nella serie AMC in un ruolo importante e amato, quello di Jemma Simmons.

IT IS HAPPENING JEMMA SIMMONS IS COMING BACK #AgentsofSHIELD pic.twitter.com/cDjiMMhVV6 — jennah AOS COMEBACK ERA (@quakebelova) August 13, 2021

L’attrice ha postato sui social una sua foto in cui annuncia l’aver fatto un viaggio di lavoro ad Atlanta. Ad Atlanta ci sono alcuni degli studios principali per il MCU: questa ha solleticato la fantasia dei fan, dato anche che ad una domanda diretta Henstridge ha risposto semplicemente con uno smiley da “bocca cucita”.

Naturalmente stiamo ancora nel regno del rumor, tuttavia questo è l’ennesimo tassello di un mosaico che vedrebbe Marvel Studios recuperare alcuni degli attori più amati dei telefilm AMC e Netflix recentemente cassati per reintegrarli all’interno dell’MCU, in particolare quelli di Agents of S.H.I.E.L.D. e Daredevil.

Leggi anche: