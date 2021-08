Le Superchicche: Chloe Bennet lascia il serial

Nuovi guai per la serie live action dedicata alla Superchicche, Powerpuff, che The CW sta cercando di realizzare da tempo. Dopo aver cassato l’episodio pilota già girato e in attesa di ripartire con le riprese, la produzione si stoppa nuovamente per un serio problema di casting: una delle tre protagoniste, Chloe Bennet, ha abbandonato il serial.

Il motivo, semplicemente, è una banale sovrapposizione di schedule: le cose stavano andando troppo per le lunghe e altri impegni pregressi attendevano l’attrice, che si è trovata costretta a chiudere la sua interpretazione di Blossom prima ancora di cominciare, in pratica.

Chiaramente si tratta di un problema non da poco, essendo non sono parte del trio protagonista ma anche il personaggio più in vista e l’interprete più nota delle tre: ora bisognerà trovare un giusto rimpiazzo da affiancare a Dove Cameron e Yana Perrault. A quanto pare, i casting avverranno in autunno.

Nella loro serie animata originale, le Superchicche sono tre piccole supereroine create in laboratorio dal Professor Utonium mescolando “sugar, spice and everything nice” al misterioso Chemical X. La loro serie animata è andata in onda dal 1998 al 2005, con un reboot datato 2016.

