Reddit inserisce una feature che ricorda TikTok

La piattaforma di Reddit è ancora al giorno d’oggi molto utilizzata, e – nonostante diversi suoi punti di forza siano feature del passato – non mancano anche piacevoli novità atte a svecchiare il sistema e fornire ulteriori funzionalità allo stesso. Fra queste, come recentemente svelato e riportato sulle pagine di 9to5Mac, troviamo un nuovo spazio del social network presente sull’app per mobile, utile al fine di rendere più facile la visione di contenuti in un unico posto.

Si tratta di una novità che all’apparenza somiglia abbastanza a quanto viene offerto su TikTok, piattaforma decisamente più utilizzata (recentemente è diventata l’app più scaricata al mondo, ne abbiamo parlato qui) e che ha senza dubbio ispirato Reddit a introdurre il nuovo spazio dedicato. Attraverso un bottone vicino alla barra di ricerca, gli utenti possono sfruttare le aggiunte, visualizzando video a schermo intero in lista verticale, che proprio grazie alla loro disposizione si susseguono con facilità uno dietro l’altro.

Parliamo infatti in genere di brevi filmati, con cui è possibile interagire attraverso commenti, condivisioni, award e i classici bottoni della piattaforma dedicati ad upvote e downvote. Come spiegato da The Verge, nello spazio vengono inseriti anche contenuti da canali che non si segue, i quali vengono suggeriti dall’algoritmo, di cui però per il momento non conosciamo ancora i dettagli. Grazie a questo dettaglio, sembra sarà facile per gli utenti scoprire nuovi canali che non seguono normalmente.

La feature è già arrivata su iOS a partire da oggi, e può essere visualizzata da tutti semplicemente scaricando l’ultima versione dell’applicazione. Tuttavia, non è ancora sicuro se questa arriverà su Android nel corso dei prossimi mesi, e restiamo per ora in attesa di una dichiarazione ufficiale per scoprire di più in merito a questo importante dettaglio.