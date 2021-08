TikTok diventa l’app più scaricata al mondo

Come confermato da Nikkei Asia, l'app di TikTok è riuscita a battere i giganti del settore arrivati in questi anni, ed è diventata la più scaricata di sempre.

C’era da aspettarselo considerando i suoi risultati a dir poco sbalorditivi raggiunti nel corso degli ultimi anni, e TikTok è infatti diventata l’app più scaricata nell’intero mondo. Questa è riuscita a battere giganti del calibro di Facebook, Instagram, WhatsApp e Snapchat. I dati sono arrivati in seguito a un’analisi di Nikkei, che ha fornito al mondo la notizia confermando che Facebook è ora giunta al secondo posto per via dell’esponenziale richiesta degli utenti per TikTok, almeno stando ai risultati che prendono in considerazione il mondo intero.

Durante la pandemia mondiale, moltissimi software dedicati alla condivisione e alla messaggistica sono divenuti via via più popolari, e stando ai recenti dati sembra che TikTok sia stato uno di quelli che ha maggiormente giovato dalla situazione. Moltissimi utenti si sono infatti trovati a unirsi all’enorme community dell’app per via della facilità con cui questa concede intrattenimento a tutti, permettendo nel giro di pochi minuti la fruizione di molteplici contenuti completamente diversi, e adattandosi grazie alle sue enormi possibilità a moltissime categorie di utenti.

C’è da considerare che con il diminuire delle restrizioni in tutti gli stati del mondo il successo non si è però placato, e che quindi sembra che l’app resterà fra i piani alti della classifica ancora per molto tempo. Considerando che già da quasi un mese era stato confermato che TikTok era a un passo da Facebook per quel che concerne i download, avendo superato i 3 miliardi (ve ne abbiamo parlato qui), pare che lo scettro sia ormai stato reclamato del tutto.

Sapevate che proprio recentemente, grazie a un’iniziativa, i voli targati American Airlines hanno iniziato a offrire video gratis di TikTok ai passeggeri per la durata di 30 minuti totali? Vi rimandiamo al nostro articolo dettagliato per tutti i dettagli sulla questione.