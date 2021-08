TikTok sbarca sui voli di American Airlines, ogni passeggerò potrà guardare video gratis per 30 minuti

Se non riuscite a fare a meno di TikTok nemmeno in alta quota, American Airlines vi viene incontro. La compagnia aerea permetterà ai suoi passeggeri di navigare 30 minuti sul social in maniera perfettamente gratuita. Se il cliente non ha già installato l’app nel suo smartphone non c’è problema: potrà comunque scaricarla gratuitamente usando il WiFi dell’aereo.

Si tratta di una delle tante iniziative di American Airlines per rendere i voli più piacevoli, specie considerando che il numero di passeggeri è crollato considerevolmente dall’inizio della pandemia. Forse non sarà sufficiente, ma sicuramente aiuterà i clienti della compagnia a sentirsi un po’ più coccolati.

Le compagnie aeree hanno approfittato del periodo di magra per potenziare l’offerta tech a bordo. United Airlines, ad esempio, ora supporta le cuffie Bluetooth, che possono essere collegate agli schermi dell’infotaniment in alcuni aerei. Inoltre è possibile prenotare gli snack da una companion app.

American Airlines, oltre a TikTok, consente ai passeggeri di usare Facebook Messenger gratuitamente quando sono collegati alla rete wifi dell’aereo. In entrambi i casi, l’offerta è valida esclusivamente sui voli con il nuovo sistema Wi-Fi Viasat. Il costo normale per accedere ad internet è di 10$ per volo, ma ci sono anche degli abbonamenti mensili e annuali per chi viaggia spesso.