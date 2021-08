DAZN: arrivano le nuove gift card, si risparmia fino a 30 euro

Arrivano le nuove carte prepagate di DAZN, la piattaforma in streaming specializzata negli eventi sportivi. Dopo il cambio di prezzi, DAZN ha presentato tre diversi tagli di gift card. Si parte da 1 mese a 29,99 euro, passando per 79,90 euro per tre mesi e 149,90 euro per sei mesi.

Se nel primo caso la carta prepagata non offre grosse differenze rispetto ad altre modalità di acquisto, la storia diventa diversa per gli altri due tagli. Acquistando tre mesi si risparmiano circa 10 euro: 79,99 euro contro gli 89,97€ che si spenderebbero pagando l’abbonamento di mese in mese.

Nel caso della carta prepagata da sei mesi il vantaggio è ancora più notevole. Si risparmiano 30 euro: viene venduta a 149,90 euro anziché 179,94 euro. Insomma, un mese ve lo offre DAZN.

Le giftcard di DAZN vengono vendute nelle tabaccherie, in alcuni supermercati e negozi di elettronica. È anche possibile acquistarle sul sito ufficiale di Gamestop.

L’abbonamento a DAZN include, tra le altre cose, Serie A, Serie B e Europa League, oltre a UFC, MotoGP, NFL e i canali Eurosport 1 e Eurosport 2.

Sempre sul fronte dell’intrattenimento sportivo in streaming, Sky e Amazon questa settimana hanno annunciato un importante accordo che prevede la trasmissione delle partite del mercoledì sera della Champions League su un apposito canale di Sky Business.