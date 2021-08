Sky e Amazon hanno trovato un accordo: Champions League anche nei bar e ristoranti

La Champions League verrà trasmessa nei bar, hotel e ristoranti con abbonamento a Sky. L’azienda ha raggiunto un accordo con Amazon per il triennio 2021-2024.

Nei luoghi pubblici Sky potrà in questo modo trasmettere tutte le 137 partite della stagione della Champions League, incluse le 16 migliori partite del mercoledì sera, per le quali Amazon era riuscito ad ottenere l’esclusiva per la sua piattaforma Prime Video.

L’accordo vale per l’abbonamento Sky dedicato agli esercizi pubblici, ossia Sky Business. Per i privati le 16 partite continueranno ad essere visibili esclusivamente via Prime Video. La novità è grazie all’accordo commerciale le partite potranno essere viste anche all’interno dei principali luoghi di aggregazione, in modo da garantire la massima libertà di scelta su come e dove godere delle prossime stagioni di Champions League.

Le partite del mercoledì sera verranno trasmette su un canale ad hoc, nato dall’accordo, chiamato Prime Video Sportsbar. Come detto, il canale sarà disponibile per tutte e tre le stagioni 2021-2024 esclusivamente su Sky Business. Si inizia l’11 agosto alle 21 con la Supercoppa Europea che vedrà il Chelsea fronteggiare il Villareal.

Amazon ha acquistato i diritti per la trasmissione in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera, l’accordo è valido per il triennio 2021-2024. Si stima che Amazon abbia chiuso l’accordo pagando una cifra vicina agli 80 milioni di euro per stagione.