Samsung Galaxy Z Fold 3: in regalo una S Pen per i pre-order?

Come spiegato dal leaker Snoopy sulla piattaforma di Twitter, sembra che coloro che preordineranno il Samsung Galaxy Z Fold 3 riceveranno in regalo diversi gadget.

L’insider Snoopy si è espresso sulla piattaforma di Twitter parlando di un certo “Note Pack” apparentemente confermato da Samsung, il quale dovrebbe essere incluso per tutti coloro che decideranno di i pre-ordinare il nuovo Galaxy Z Fold 3. Nel pacchetto sembra siano inclusi il caricatore da 25W dedicato, il Case per lo smartphone pieghevole e anche la S Pen, particolarmente apprezzata dai fan e pronta per essere utilizzata con il dispositivo della compagnia.

C’è da specificare che, nonostante l’autorevolezza dell’utente in questione, il quale ha anticipato da molto tempo diversi importanti annunci legati al mondo della tecnologia, il tutto non risulterà ancora confermato fino a che l’azienda non avrà modo di parlare della questione, probabilmente durante il suo Samsung Unpacked che com’è ormai noto si terrà nella giornata dell’11 agosto 2021. Vi lasciamo quindi al Tweet in questione, nel quale viene anche specificato anche il valore degli articoli presenti nel bundle dovrebbe essere di 89€.

This is the "Note Pack" you get when pre-ordering the Z Fold3. Case + Pen and the 25W Charger. It's worth 89€ (says Samsung). #SamsungEvent pic.twitter.com/3mijlkzq4Q — Snoopy (@_snoopytech_) August 9, 2021

Nonostante quanto offerto risulti particolarmente interessante in via generale, il tutto potrebbe essere considerato a tratti deludente per gli utenti che decideranno di pre-ordinare il dispositivo. Come recentemente anticipato da alcuni leak, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita nell’articolo che trovate al seguente link, sembra infatti che il nuovo dispositivo avrà un prezzo particolarmente elevato di oltre 2000€, e che di conseguenza alcuni fan potrebbero aspettarsi un pacchetto di benvenuto più ampio.

Per tutte le novità sul dispositivo in questione, recentemente spuntate in rete come diverse altre informazioni riguardanti il mondo Samsung, vi invitiamo al leggere il nostro approfondimento dedicato, potete accedervi con facilità semplicemente premendo qui. Restiamo in attesa di scoprire ulteriori informazioni sul Galaxy Z Fold 3 e anche sul Z Flip 3, che per fortuna sembra arriveranno molto presto grazie all’imminente nuovo evento.