Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3: un insider ha svelato i prezzi?

Il nuovo (e chiacchieratissimo) evento Samsung Unpacked è vicino, e continuano a emergere in rete molteplici leak relativi ai dispositivi che – sembra ormai con certezza – Samsung avrò modo di mostrarci nel corso della presentazione. Abbiamo nuovamente a che fare oggi con i telefoni Samsung Galazy Z Fold 3 e Flip 3, dei quali sembra che potremmo aver appena scoperto i reali prezzi di lancio grazie a un insider particolarmente affidabile per quel che concerne il settore della tecnologia.

Abbiamo a che fare nello specifico con numeri piuttosto contenuti per quel che concerne il Z Flip 3, che dovrebbe presentarsi – stando al leak – a 1.029€ per quel che concerne la versione da 8GB di RAM e 128 di archiviazione, e salire invece a 1.109€ per coloro che necessiteranno di 256GB di memoria, con lo stesso quantitativo di RAM.

Situazione non molto simile però per il Samsung Galazy Z Fold 3, che sembra invece risulterà molto meno accessibile. Nello specifico, abbiamo a che fare con 2.009€ per la versione da 256GB e 2.099€ per la migliore, da 512GB e decisamente più capiente.

Trovate qui di seguito i due Tweet di Snoopytech in merito al prezzo europeo dei due dispositivi high-end.

Restiamo per il momento in attesa di scoprire ulteriori dettagli da parte dell’azienda, i quali senza ombra di dubbio arriveranno nel corso del prossimo evento. Non si tratta ancora di cifre confermate, ed è quindi bene prendere il tutto con cautela fino a che i pre-ordini non verranno aperti e scopriremo definitivamente i dati reali.

Vi avevamo già parlato tempo a dietro delle specifiche leakate relative al Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro approfondimento per scoprire di più su quello che potremo aspettarci nella giornata dell’11 agosto per il Samsung Unpacked.