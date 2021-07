Samsung Galazy Z Fold 3 e Flip 3: leakati i dettagli prima dell’Unpacked

L’evento Unpacked targato Samsung è particolarmente vicino, visto che questo nella giornata dell’11 agosto ci presenterà diverse novità che riguardano la lineup dell’azienda, fra nuovi dispositivi e dettagli particolarmente interessanti. Nel corso delle scorse settimane i leak non sono mancati, fra i molti render di cui vi abbiamo parlato a tempo debito, e dichiarazioni di molti tipster, ma questa volta il tutto si è superato.

Il noto leaker Evan Blass si è infatti sbottonato sulla piattaforma di Twitter, parlando dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, e fornendoci anche una foto in anteprima dei due nuovi dispositivi. Parliamo di una fonte a dir poco affidabile, che in passato è riuscita ad anticipare tonnellate di dettagli per quel che concerne il mondo della tecnologia. Ovviamente, il tutto non va ancora preso come oro colato, in quanto non si tratta di dichiarazioni ufficiali, ma è a dir poco probabile che quanto rivelato con il cinguettio dell’utente finisca per essere confermato da parte di Samsung.

Passando alle novità anticipate dall’utente Evan Blass, sembra che il Samsung Galaxy Z Flip 3 presenterà uno schermo interno di 6,7 pollici e un display della cover di 1,9 pollici. Si parla poi di due 12MP esterne e di 10MP per quel che concerne i selfie. Pare che entrambe i telefoni arrivino muniti della certificazione IPX8, quindi potenzialmente in grado di essere sommersi fino a un metro sott’acqua.

Trattando il Samsung Galaxy Z Fold 3, il leaker ha parlato questa volta di uno schermo interno di 7,6 pollici e di uno esterno di 6,2 pollici. Per quel che concerne le fotocamere abbiamo poi tre 12MP esterne, 4MP come principale per i selfie e 10MP di cover. Un ulteriore dettaglio riguarda due S-Pen opzionali, per le edizioni Pro e Fold.