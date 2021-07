Samsung Unpacked: prima dell’evento arriva una valanga di render

Manca ormai poco tempo al Samsung Unpacked, nuovo evento dell’azienda che dovrebbe mostrarci moltissimi nuovi prodotti, stupendoci con tutte le novità attualmente in preparazione per essere lanciate sul mercato. Un utente Twitter, particolarmente noto per aver pubblicato spesso informazioni reali prima che queste venissero all’effettivo confermato, potrebbe averci svelato pressoché tutte le novità che avremo modo di vedere durante l’11 agosto, attraverso una serie di render mostrati su Twitter e piuttosto approfonditi.

Si tratta di moltissimi brevi video che mostrano i nuovi prodotti a 360 gradi nel giro di qualche frame, passando dai telefoni agli smartwatch. Ovviamente, nonostante i filmati presentati risultino particolarmente ben realizzati, e la fama dell’utente Evan Blass lo preceda, c’è ancora da scoprire se quanto mostrato oggi si rivelerà all’effettivo reale, grazie a delle conferme durante la presentazione ufficiale del Samsung Unpacked.

Abbiamo avuto modo di ammirare nei brevi video i dispositivi: Samsung Galazy Z Flip 3, Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy Watch 4, Samsung Galaxy Watch 4 Classic e Samsung Galaxy Buds 2. Partendo dal Z Flip 3, troviamo un totale di 4 colori: nero, oro/beige, verde oliva e viola. Il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe arrivare in vece nelle colorazioni nera, verde oliva, viola e bianco.

Il Galaxy Watch 4 si è presentato nelle varianti nera, verde, rosa, argento e bianco, mentre il Galaxy Watch 4 Classic nera, argento e bianca. Le ultime potenziali novità mostrate, di cui vi avevamo già parlato nel nostro articolo di approfondimento dedicato qualche giorno addietro, riguardando le Galaxy Buds 2, che dovrebbero presentarsi con i colori verde, viola e bianco.

Restiamo all’effettivo di scoprire le novità che verranno presentate durante l’evento, per essere sicuri che le colorazioni leakate oggi siano all’effettivo in produzione presso l’azienda, nonché apprendere quali saranno eventualmente i dettagli legati ai dispositivi di cui abbiamo parlato oggi.