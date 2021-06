Samsung True Wireless Galaxy Buds 2 si mostrano nei primi render?

Quest’oggi abbiamo avuto delle presunte conferme in merito agli auricolari Samsung True Wireless Galaxy Buds 2, i quali pare siano stati mostrati in ogni dettaglio sulle pagine di 91Mobiles, attraverso dei render approfonditi e ulteriori dettagli potenzialmente reali.

Nonostante non si tratti di informazioni ancora confermate, per le quali dovremo ovviamente aspettare comunicazioni da parte di Samsung, quanto mostrato sembra più che plausibile, e la data di uscita risulterebbe particolarmente vicina. Stando a quanto dichiarato infatti, sembra che i Samsung True Wireless Galaxy Buds 2 potrebbero essere lanciati nella giornata del 28 giugno, proprio il calcio d’inizio del MWC 2021.

Samsung ha confermato proprio qualche giorno fa la sua presenza all’evento, ed è quindi possibile che i nuovi auricolari facciano parte della lineup che verrà presentata dall’azienda.

Venendo alle informazioni rilasciate, pare che i nuovi dispositivi arriveranno inoltre nelle colorazioni bianca, nera, viola e verde. Ovviamente, non si tratterà di un colore abbinato per le cuffie in sé e per la stazione di ricarica, che dovrebbe essere sempre bianca all’esterno e colorata all’interno in base al modello di cuffie. Sembra che questa conterrà una batteria da 500mAh, e che invece ogni auricolare ne richiederà 60, il che permetterebbe quindi 2 ricariche e mezza per entrambi o 5 singole. Nelle immagini la custodia ha una forma molto meno tondeggiante.

Passando ai rendering delle cuffie invece, troviamo una struttura uniforme, non divisa in una parte lucida e una opaca, con la prima opzione che sembra sia stata quella scelta per l’intero prodotto. Stando ai recenti report i Samsung True Wireless Galaxy Buds 2 non supporteranno la cancellazione attiva del rumore, ma pare che i due microfoni individuati nelle foto permetteranno invece un buon risultato attraverso il sistema di riduzione del rumore. Restiamo di scoprire se le informazioni risulteranno vere, considerando che Samsung dovrebbe confermare il tutto proprio in occasione del MWC 2021 del 28 giugno.